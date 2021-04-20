Собянин решил стимулировать вакцинацию пожилых людей с помощью скидок в магазинах. Платить за это будет бизнес

В Москве будет внедрена программа стимулирования вакцинации пожилых людей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, программу предложила Московская торгово-промышленная палата (ТПП), участники которой серьезно обеспокоены ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в последние две-три недели, поскольку ограничения наносят ущерб самим предпринимателям. В ТПП, заявил Собянин, предложили давать пожилым москвичам, сделавшим прививку, дополнительные скидки в магазинах и аптеках.

Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

Собянин выразил уверенность, что финансировать программу можно будет за счет пожертвований «со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса». В своем блоге мэр опубликовал реквизиты счета для перечисления пожертвований.

С конца 2020 года в Москве пенсионерам, сделавшим прививку, прекращают блокировать социальные карты для бесплатного проезда в общественном транспорте.

В Москве количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания с начала апреля к середине месяца увеличилось с 1600-1700 до 2200-2500 случаев в день. 20 апреля было выявлено 1996 заболевших.

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