Служба внешней разведки России открыла виртуальную приемную в даркнете

Служба внешней разведки (СВР) России открыла виртуальную приемную в даркнете, через которую предлагает присылать информацию об угрозах безопасности России.

Сообщение о приемной в «теневом» интернете появилось 30 декабря 2020 года на главной странице сайта ведомства в разделе Report Information, но публично служба об этом не объявляла. Внимание на сообщение обратил телеканал .

«Если вы находитесь за пределами России и располагаете важной информацией об угрозах безопасности РФ, то можете направить ее нам безопасным и анонимным способом через виртуальную приемную службы в сети Tor», — сказано в сообщении СВР.

Для связи с СВР служба предложила использовать браузер Tor или специальную операционную систему Tails, загружаемую с флешки, поскольку виртуальная приемная расположена по адресу в доменной зоне .onion, недоступном в обычных браузерах. При регистрации пользователь получит код, состоящий из пяти английских слов, с помощью которого сможет прочесть ответы службы, если они будут. Для дополнительной защиты ведомство предлагает зашифровать письмо с помощью .

«Настоящее время» отмечает, что виртуальная приемная СВР — первая среди всех разведывательных ведомств в Европе. ЦРУ США создало полную копию своего сайта в даркнете в мае 2019 года.

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