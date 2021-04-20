Рэпер LʼOne вернул себе права на сценическое имя и песни. После его ухода с «Black Star» они принадлежали лейблу
Рэпер LʼOne (Леван Горозия) вернул себе права на сценическое имя и песни, которые ранее принадлежали лейблу «Black Star». Об этом музыкант написал в своем инстаграме.
Рэпер опубликовал совместное фото с владельцами «Black Star» Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе и подчеркнул, что конфликт с лейблом, продолжавшийся два года, «полностью улажен».
На каких условиях удалось урегулировать конфликт, Горозия не уточнил. Леруссе и Курьянов перепостили его запись на своих страницах.
Горозия ушел с лейбла «Black Star» летом 2019 года. После окончания договора рэпер потерял права на все произведения и сценическое имя — он пытался оспорить это в суде, но безуспешно.
После ухода с «Black Star» рэпер начал выступать под собственным именем — Леван Горозия. С тех пор он выпустил один полноформатный студийный альбом и более десяти синглов.