Рэпер LʼOne вернул себе права на сценическое имя и песни. После его ухода с «Black Star» они принадлежали лейблу

Рэпер LʼOne (Леван Горозия) вернул себе права на сценическое имя и песни, которые ранее принадлежали лейблу «Black Star». Об этом музыкант написал в своем инстаграме.

Рэпер опубликовал совместное фото с владельцами «Black Star» Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе и подчеркнул, что конфликт с лейблом, продолжавшийся два года, «полностью улажен».

На каких условиях удалось урегулировать конфликт, Горозия не уточнил. Леруссе и Курьянов перепостили его запись на своих страницах.

Горозия ушел с лейбла «Black Star» летом 2019 года. После окончания договора рэпер потерял права на все произведения и сценическое имя — он пытался оспорить это в суде, но безуспешно.

После ухода с «Black Star» рэпер начал выступать под собственным именем — Леван Горозия. С тех пор он выпустил один полноформатный студийный альбом и более десяти синглов.

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