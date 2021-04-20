Погиб президент Чада, руководивший страной более 30 лет. Три года назад он изменил Конституцию, чтобы остаться у власти до 2033 года

Президент Чада Идрис Деби Итно, руководивший страной более 30 лет, погиб во время боя с повстанцами. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление армии Чада, сделанное по государственному телевидению.

Ludovic Marin / Reuters / Scanpix / LETA

68-летний Идрис Деби умер от ранений, полученных на поле боя. В минувшие выходные, как пишет AFP, президент страны командовал армией во время боевых действий против повстанцев, вторгшихся в страну из соседней Ливии. Вторжение началось 11 апреля, в день президентских выборов в Чаде. Деби присоединился к армии после того, как повстанцы продвинулись на сотни километров в сторону Нджамены, столицы Чада.

Военные сообщили о смерти президента через несколько часов после того, как национальная избирательная комиссия Чада объявила, что Идрис Деби переизбран на шестой президентский срок. Его поддержали 79% избирателей. Победа позволяла ему остаться у власти еще на шесть лет.

Переходный совет, который будет руководить страной в течение 18 месяцев, возглавил 37-летний сын президента Махамат Идрис Деби.

Идрис Деби Итно — один из лидеров стран Африки, дольше всех занимавших высший руководящий пост. Он пришел к власти в 1990 году в результате восстания. Во время его правления оппозиция обвиняла президента в репрессиях. В 2018 году, как отмечает Reuters, Деби провел конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти до 2033 года и при этом ограничивала число президентских сроков. Западные страны, в том числе Франция, рассматривали Деби как союзника в борьбе с исламистскими экстремистскими группировками.