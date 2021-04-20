«Коленки пчелы» Насти Ивлеевой выпустят чипсы «Изи пизи» и энергетик «Чича-бум»

Блогер и телеведущая вместе с бизнес-партнерами займется выпуском чипсов, энергетического напитка и шоколада, пишет газета «Ведомости».

В феврале Ивлеева и ее партнеры зарегистрировали ООО «Коленки пчелы», где Ивлеева получила 45% доли компании, а Паулюс и Клочков — по 27,5%.

В ближайшие дни компания подаст на регистрацию в Роспатент товарные знаки для чипсов и «Чича-бум» для энергетического напитка. Также компания планирует зарегистрировать бренд шоколада, название которого пока неизвестно.

Алексей Клочков сообщил, что на запуск всех трех брендов потратят 30-60 миллионов рублей — по 10-20 миллионов рублей на каждый продукт. Партнеры будут инвестировать пропорционально своим долям в компании «Коленки пчелы».

В августе 2020 года журнал Forbes поставил Настю Ивлееву на шестое место в рейтинге российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. По оценке издания, доход Ивлеевой с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года в соцсети составил 610 тысяч долларов.