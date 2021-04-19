В Техасе нашли двух погибших в сгоревшей Tesla. За рулем никого не было

В США двое мужчин погибли после того, как электромобиль Tesla врезался в дерево и загорелся, сообщает хьюстонский телеканал KPRC 2.

Автомобиль попал в аварию вечером 17 апреля недалеко от города Спринг, штат Техас. Погибли люди, которые сидели на переднем и заднем пассажирских сиденьях. При этом, как заявили в полиции, перед аварией «никто не управлял» полностью электрическим автомобилем 2019 года. До конца неясно, использовали ли в электрокаре автопилот.

Родственник одного из погибших сообщил, что в автомобиле находились двое человек. Им было 59 и 69 лет.

Загоревшийся автомобиль тушили в течение четырех часов из-за того, что батареи автомобиля постоянно загорались. Пожарные обращались за помощью в компанию Tesla, но неясно, ответил ли им кто-нибудь.

Власти США, как отмечает Associated Press, расследуют несколько аварий с участием Tesla, в которых могли использовать функцию автопилота, в том числе происшествия, когда электрокары заезжали под прицепы грузовиков.

Читайте также

Самоуправляемый автомобиль впервые сбил человека насмерть. Скорее всего, машина не виновата

Читайте также

Самоуправляемый автомобиль впервые сбил человека насмерть. Скорее всего, машина не виновата