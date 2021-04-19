Сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу, когда его начали бить

13-летний сын главы Чечни Адам Кадыров победил в бою на боксерском турнире в Грозном после того, как рефери неожиданно прервал поединок, засчитав его противнику. Видео боя, показанного на телеканале «Матч! Боец», опубликовали в паблике «Не ТВ». Внимание на это обратило издание «Подъем».

Бой прошел в начале апреля в Грозном на турнире по боксу «Время Легенд 6: Спецоперация». На ринге, как утверждается, Адам Кадыров выступал в черных трусах, а его противник, Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, — в синих. После того, как Биттиров нанес несколько ударов в лицо Кадырову, судья остановил бой и начал отсчитывать Биттирову нокдаун, а его секундант выбросил на ринг полотенце, признав поражение. «Довольно непонятно, если честно», — сказал в эфире комментатор «Матча», после чего бой признали завершенным.

8 апреля сайт «Грозный-информ» сообщил, что Адам Кадыров победил техническим нокаутом в одном из любительских поединков. «Противником боксера стал Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, которому, по словам зрителей, Адам не оставил ни единого шанса», — утверждало издание.