Сбербанк прекратил публиковать прогноз заболеваемости COVID-19 в России

Сбербанк прекратил обновление прогноза заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России.

Обновление модели, сообщается на сайте СберИндекс, остановлено 15 апреля. В данный момент доступен прогноз до 23 апреля. Он предполагает рост заболеваемости.

Например, 19 апреля, по модели Сбербанка, в России должен быть выявлен 11 831 новый случай COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 19 апреля было выявлено 8589 случаев коронавирусной инфекции.

К 23 апреля суточный прирост заразившихся, по прогнозам Сбербанка, достигнет 14 024 человек.

Модель заболеваемости коронавирусом для России, которую составлял Сбербанк, активно использовалась различными исследователями для их собственных прогнозов.