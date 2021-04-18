В аварии в Новочеркасске погибли пятеро подростков 

Пятеро подростков погибли и еще один получил тяжелые ранения в результате дорожной аварии, произошедшей в ночь на 18 апреля в Новочеркасске Ростовской области.

Как сообщили в ГИБДД, молодые люди поехали кататься ночью на машине Hyundai Solaris. На улице Машиностроителей водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

По данным источника «Интерфакса», подростку, находившемуся за рулем, накануне исполнилось 14 лет. Пассажирами были его друзья из школы, с которыми он отмечал день рождения.

LifeShot пишет, что подросток самовольно забрал ключи от машины отца, договорившись с друзьями покататься ночью после празднования.

Полиция также ведет поиски человека, который незадолго до ДТП купил подросткам шесть литров пива.

Единственный выживший в аварии подросток сейчас находится в реанимации.