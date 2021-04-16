В Тбилиси задержали преступника, захватившего заложников в банке

Обновлено. После двухчасовой спецоперации полиция задержала преступника, напавшего на отделение Банка Грузии. Все заложники освобождены, никто из них не пострадал.

Вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в Тбилиси и захватил заложников, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Сколько именно людей оказались в заложниках, «Рустави 2» не уточняет. Грузинский Первый канал сообщает, что речь идет про «несколько» человек.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полиция закрыла станцию метро «Авлабари», возле которой находится отделение банка.

В октябре 2020 года вооруженный преступник захватил в заложники более 40 человек в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди. Он потребовал 500 тысяч долларов. Ему передали деньги, после чего он освободил всех заложников и скрылся.