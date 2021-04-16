В Индианаполисе на складе FedEx открыли стрельбу. Восемь человек погибли

Обновлено. По данным полиции, при стрельбе в Индианаполисе погибли восемь человек. Еще четверо доставлены в больницы с ранениями, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей на складе логистической компании FedEx в Индианаполисе, штат Индиана.

Инцидент произошел вечером 15 апреля на складе службы доставки, расположенном на юго-западе города неподалеку от местного аэропорта. Причины инцидента, точное число погибших и раненых пока неизвестны.

Местные СМИ опубликовали некоторые свидетельства очевидцев стрельбы. Один из них сообщил, что видел одного человека, лежащим на полу в здании. Другой рассказал, что его племянница в момент стрельбы находилась на близлежащей парковке в своей машине, ее госпитализировали с пулевым ранением в руку.

По предварительным данным, преступник, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.