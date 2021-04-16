Компания мэрии Москвы купила апартаменты в «Москва-Сити» за миллиард рублей

Акционерное общество «Центральная топливная компания», которое департаменту городского имущества Москвы, купило помещения площадью 1,6 тысячи квадратных метров на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом районе «Москва-Сити».

Как пишет РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости, договор купли-продажи был заключен в ноябре 2020 года. «Центральная топливная компания» заплатила за недвижимость 1,1 миллиарда рублей, следует из ее отчетности.

Компания купила три помещения в восточном корпусе башни «Федерация», среди них двухуровневые апартаменты площадью 719 квадратных метров.

Помещения, расположенные на 91-94 этажах башни «Федерация», позиционируются как «платиновые апартаменты» с потолками высотой от 5,5 метра, имеющие свободное назначение. Мэрия Москвы может использовать купленные площади как офис или помещения для «представительских целей», считают опрошенные РБК эксперты.

В 2016 году правительство Москвы купило 55 тысяч квадратных метров в небоскребе «Око» в «Москва-Сити». Там находятся департаменты городского имущества, транспорта, торговли и услуг и другие учреждения. В мэрии сделку объясняли желанием оптимизировать расходы на размещение сотрудников.

В 2020 году правительство Москвы договорилось об аренде шести тысяч квадратных метров в башне «Империя» в «Москва-Сити» для размещения департамента информационных технологий.