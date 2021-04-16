Гарри Каспаров запустил свою платформу для игры в шахматы

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров создал собственную платформу для игры в шахматы Kasparovchess, сообщает TechCrunch.

На сервисе можно играть в шахматы онлайн. Кроме того, доступны около 50 тысяч шахматных задач, более одной тысячи видеоуроков, а также подкасты, документальные фильмы, интервью экспертов и известных шахматистов.

Как отмечает TechCrunch, на платформе легендарные шахматисты смогут делиться советами и приемами с игроками разных уровней. Сервис станет доступен для широкой публики к концу апреля.

Kasparovchess создан при финансовой поддержке частных инвесторов и медиакомпании Vivendi. Общая сумма инвестиций неизвестна.

Месячная подписка на Kasparovchess стоит 13,99 доллара, а годовая — 119,99 доллара. Для сравнения: популярный сервис Chess.com предоставляет месячную подписку за 5-14 долларов в зависимости от уровня доступа, а годовую — за 29-99 долларов.

После выхода сериала «Ход королевы» на Netflix и на фоне изоляции из-за коронавируса во всем мире стали чаще играть в шахматы онлайн, писала в декабре 2020 года газета The Wall Street Journal в материале о борьбе с читерством в шахматах.

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