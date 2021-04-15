Юрий Сапрыкин ушел с должности руководителя «Полки»

Руководитель образовательного проекта «Полка» Юрий Сапрыкин объявил об уходе со своей должности.

«Мы с учредителями проекта не смогли договориться о том, что делать с „Полкой“ дальше, но это нормально, — написал он в фейсбуке. — Пока что собираюсь уйти в одиночное плавание и доделать несколько важных для меня дел, до которых во времена активных обновлений „Полки“ не доходили руки».

При этом Сапрыкин отметил, что продолжит делать совместные проекты с «Полкой», например, записывать подкасты и готовить конференцию о Достоевском. Что касается самого сайта, то он в скором времени будет перезапущен в обновленном формате.

Книжный проект «Полка» был запущен под руководством Юрия Сапрыкина в апреле 2018 года. В основе сайта — энциклопедия из 108 важнейших книг в истории русской литературы. На «Полке» также выходят другие тематические материалы и подкасты о литературе.

Ранее Юрий Сапрыкин возглавлял журнал «Афиша» (с 2003 по 2008 год), работал на «Авторадио» и «Нашем радио», в изданиях Slon.ru, GQ, Moscow Times и других.