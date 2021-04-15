В Белгороде возбудили дело из-за комментария «Это бомба!» под постом во «ВКонтакте» о митинге за Навального. В соцсети назвали это «бомбическим маразмом»

Житель Белгорода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по о заведомо ложном сообщении о теракте, после того, как написал комментарий «Это бомба!» в закрытой группе во «ВКонтакте», которую ведут местные сторонники политика Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Белгородец оставил такой комментарий под записью о митинге в поддержку Алексея Навального 23 января незадолго до самой акции протеста. Так он ответил на вопрос одной из участниц группы, которая спросила, что будет на митинге. Первоначально «ОВД-Инфо» сообщило, что мужчина написал фразу о бомбе в личной переписке, но затем организация уточнила, что речь шла о комментарии к посту.

На следующий день после митинга, 24 января, жителя Белгорода вызвали в полицию. В феврале в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе «ВКонтакте», комментируя случившееся, сказали «Медузе» следующее: «Мы не знаем всей полноты картины, но если в новостях картина полная, то это бомбический маразм. Со своей стороны напомним, что личная переписка охраняется Конституцией — получить к ней доступ без судебного решения невозможно».