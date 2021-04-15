В Алтайском крае омоновцы по ошибке выломали дверь в квартиру матери двоих детей. Женщина, которую они искали, не живет там семь лет

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю организовало проверку после сообщений СМИ о сотрудниках ОМОНа, которые по ошибке выломали дверь в квартиру жительницы города .

«Мы проводим предварительную проверку по данному факту, по результатам которой примем законное решение», — рассказали представители управления РИА Новости.

В семь часов утра 14 апреля омоновцы, прибывшие в Заринск из другого региона (возможно, из Новосибирска), появились возле квартиры местной жительницы Светланы. Они стали громко стучать в дверь, требуя немедленно впустить их внутрь, чтобы провести обыск, сообщила газета «Наш город Заринск». В тот момент в квартире помимо Светланы находились двое ее детей: девятилетняя дочь и 16-летний сын.

Женщина пыталась узнать причину обыска, но ей не ответили, после чего она позвонила в местное отделение полиции. Пока заринские полицейские ехали на вызов, омоновцы срезали дверь болгаркой, после чего в квартиру ворвались несколько человек в масках. Выяснилось, что женщина, на обыск квартиры которой силовики получили ордер, не живет по этому адресу уже семь лет. Выяснив это, омоновцы покинули квартиру.

Представители городского ОВД взяли у Светланы объяснение, составили протокол осмотра квартиры и пообещали компенсировать женщине установку новой двери.