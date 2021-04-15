«Можем мы себе позволить проехать красиво». Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»
Сервис «Яндекс.Карты» запустил проект, в рамках которого известные люди будут озвучивать автомобильное ведение по маршруту. Его первой участницей стала актриса и режиссер Рената Литвинова.
«Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: „Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова“… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад», — говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в редакцию «Медузы».
Среди фраз, которые использует Литвинова в сервисе, есть, например, такие:
- «Поедем тайными тропами — маршрут перестроен»
- «Такой вот коленкор — впереди авария»
- «Вернулись в кадр — мы снова на маршруте»
- «Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге»
- «Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы»
- «Я так и предчувствовала, что вы поедете куда-то не туда — ну, вы ушли с маршрута»
- «Совсем не хочется расставаться, но мы на месте. И я буду скучать».
Послушать, как это звучит можно ниже:
Включить голос Ренаты Литвиновой можно в личном профиле сервиса — для этого нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».
Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голосовых помощника: «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.