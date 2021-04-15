«Можем мы себе позволить проехать красиво». Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Сервис «Яндекс.Карты» запустил проект, в рамках которого известные люди будут озвучивать автомобильное ведение по маршруту. Его первой участницей стала актриса и режиссер Рената Литвинова.

«Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: „Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова“… Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад», — говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в редакцию «Медузы».

Среди фраз, которые использует Литвинова в сервисе, есть, например, такие:

«Поедем тайными тропами — маршрут перестроен»

«Такой вот коленкор — впереди авария»

«Вернулись в кадр — мы снова на маршруте»

«Можем мы себе позволить проехать красиво — по платной дороге»

«Ну вот опять там что-то нафунчозили — впереди дорожные работы»

«Я так и предчувствовала, что вы поедете куда-то не туда — ну, вы ушли с маршрута»

«Совсем не хочется расставаться, но мы на месте. И я буду скучать».

Послушать, как это звучит можно ниже:

Включить голос Ренаты Литвиновой можно в личном профиле сервиса — для этого нужно зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

Сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны три голосовых помощника: «Алиса», «Оксана» и «Дмитрий». Помимо Литвиновой, можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.