Google купит 250 тысяч вакцин от коронавируса для развивающихся стран

Компания Google профинансирует покупку вакцин от коронавируса для 250 тысяч человек в странах с низким и средним уровнем доходов.

В сообщении в блоге Google сказано, что компания направит деньги альянсу GAVI — партнерству частных и правительственных организаций, которое стремится увеличить доступность вакцин в бедных странах.

Также Google дополнительно выделит 250 миллионов долларов в виде бесплатной рекламы для того, чтобы распространять точную информацию о вакцинах. Компания предоставит такую возможность правительствам, сообществам и организациям, в том числе Всемирной организации здравоохранения. Всего на эти цели Google уже выделил 800 миллионов долларов.

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