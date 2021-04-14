Умер актер и телеведущий Олег Марусев

Актер и телеведущий, заслуженный артист РФ Олег Марусев умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Станислав Садальский.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Олег Марусев родился в 1944 году в Ташкенте. Он окончил театральное училище в Днепропетровске, институт театра и кино в Киеве и ГИТИС в Москве. Свою карьеру Марусев начинал в театре «Скоморох» Геннадия Юденича.

С 1971-го по 2006 год Марусев работал на телевидении. Он был ведущим таких передач, как «Пойми меня», «Концерт после концерта», «Старая квартира», «С песней по жизни», «После смены» и «Под знаком зодиака». После ухода с телевидения служил в московском «Театре Луны».

Марусев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Дружбы.