Режиссер «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию «Иронии судьбы»

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип», которая станет дистрибьютором новой картины.

Съемки фильма начнутся в Бостоне летом 2021 года. Главные роли сыграют Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались») и Гаррет Хедлунд («Несломленный»).

Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, сценаристка романтической комедии «Пара на праздники» с Эммой Робертс. Среди продюсеров фильма — Винсент Ньюман, который спродюсировал комедию «Мы — Миллеры».

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — двухсерийный телефильм, снятый в 1975 году режиссером Эльдаром Рязановым. Российские телеканалы ежегодно показывают его 31 декабря.

В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял сиквел картины Рязанова «Ирония судьбы. Продолжение». Он собрал в кинотеатрах почти 50 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом российского проката в 2008 году.

Марюс Вайсберг снял такие фильмы как «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения». Большая часть его картин имеет низкий рейтинг на сервисе «Кинопоиск».

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