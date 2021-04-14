Режиссер «Бабушки легкого поведения» Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию «Иронии судьбы»
Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщила кинокомпания «Централ Партнершип», которая станет дистрибьютором новой картины.
Съемки фильма начнутся в Бостоне летом 2021 года. Главные роли сыграют Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы — Миллеры»), Томас Манн («Проект X: Дорвались») и Гаррет Хедлунд («Несломленный»).
Адаптацией сюжета займется Тиффани Полсен, сценаристка романтической комедии «Пара на праздники» с Эммой Робертс. Среди продюсеров фильма — Винсент Ньюман, который спродюсировал комедию «Мы — Миллеры».
«Ирония судьбы» — это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждет много отличного юмора, романтики и настоящая новогодняя сказка.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» — двухсерийный телефильм, снятый в 1975 году режиссером Эльдаром Рязановым. Российские телеканалы ежегодно показывают его 31 декабря.
В 2007 году режиссер Тимур Бекмамбетов снял сиквел картины Рязанова «Ирония судьбы. Продолжение». Он собрал в кинотеатрах почти 50 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом российского проката в 2008 году.
Марюс Вайсберг снял такие фильмы как «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения». Большая часть его картин имеет низкий рейтинг на сервисе «Кинопоиск».