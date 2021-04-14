«Радио Свобода» и «Настоящее время» решили вывезти часть сотрудников из России

Руководство и телеканала предложило части сотрудников московского бюро уехать из России. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на девять сотрудников этих организаций.

Сотрудникам редакций предложили переехать в Чехию или Украину, при этом они сами должны решить, оставаться в России или уезжать, сообщили источники «Би-би-си». Переезд тех, кто решил уехать из Москвы, запланировали на май. Двое источников отметили, что речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет. Региональным фрилансерам «Свободы» пока не предлагали переехать.

«Сейчас ведутся переговоры с сотрудниками, и если кто-то согласен уехать, то компания оказывает всю необходимую помощь», — рассказал один из собеседников «Би-би-си». Помимо сотрудников компания также собирается перевезти дорогостоящую технику, оставив в Москве лишь ее небольшую часть.

Само московское бюро закрывать не планируют. В «Радио Свобода» сообщили, что собираются держать бюро «открытым и работающим» и противостоять «нападкам Кремля». Директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый, работающий из Праги, сообщил, что редакция планирует перевести из России «только некоторые проекты», «а некоторые сотрудники могут переехать из Москвы».

В московских редакциях «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» работают несколько десятков человек, кроме того, с корпорацией сотрудничают еще несколько сотен фрилансеров.

«Русская служба Би-би-си» связала решение эвакуировать из России сотрудников «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» с многомиллионными штрафами Роскомнадзора. 7 апреля ведомство сообщило, что у ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» накопилось штрафов на 71,5 миллиона рублей из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в материалах издания.