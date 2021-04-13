В Беларуси умер бывший солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

Умер белорусский музыкант, бывший солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом РБК сообщил директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля „Песняры“» Николай Бабичев.

«Леонид Борткевич скончался сегодня в больнице в Минске», — сказал Бабичев.

Борткевичу был 71 год.

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Борткевич был солистом ансамбля «Песняры» в 1970-1980 годах. Он ушел из коллектива, поступив в ГИТИС на режиссера. В 1999 году Борткевич вернулся в «Песняры» и оставался там до гибели художественного руководителя группы Владимира Мулявина в 2003 году. Затем Борткевич продолжил работу с собственным коллективом, который тоже назвал «Песняры».

Борткевич исполнял такие известные композиции «Песняров» как «Алеся», «Александрына», «Белоруссия».