IKEA потратит 21 миллиард рублей, чтобы обеспечить все свои магазины в России солнечной энергией

Инвестиционное подразделение Ingka Group, головной структуры IKEA, войдет в капитал трех компаний, владеющих солнечными электростанциями в России. Об этом говорится в заявлениях Ingka и ООО «Солар Системс».

Ingka договорилась с «Солар Системс» о покупке 49% долей , которым принадлежат восемь солнечных фотоэлектрических парков в Астраханской, Волгоградской областях и Башкирии. Стоимость активов превышает 21 миллиард рублей (235 миллионов евро), сказано в сообщении Ingka. Сделку проверяет Федеральная антимонопольная служба России.

Энергетическая мощность восьми солнечных парков составляет 160 мегаватт. По оценке Ingka, парки смогут обеспечить электроэнергией все 17 магазинов IKEA, а также часть торговых центров «Мега» в России.

В Ingka отметили, что это первые крупные иностранные инвестиции в возобновляемые источники энергии в России со стороны неэнергетической компании.