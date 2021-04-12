«Земля кочевников» получила четыре приза Британской киноакадемии

Картина «Земля кочевников» получила четыре приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), включая награду за лучший фильм года. 74-я церемония вручения главной британской кинонаграды состоялась вечером 11 апреля в онлайн-формате.

Создательницы ленты Хлоя Чжао и Фрэнсис Макдорманд были удостоены призов за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.

Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец». Эту картину также отметили призом за лучший адаптированный сценарий. Лучшими актерами второго плана жюри BAFTA признало Дэниэла Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн Ё-джон («Минари»).

Лучшим британским фильмом стала лента «Девушка, подающая надежды». Ей же достался приз за лучший оригинальный сценарий.

Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.