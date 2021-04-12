В Санкт-Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». Погиб один пожарный
Источник: Фонтанка.ру
В Санкт-Петербурге произошел сильный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура».
Пожар распространился на территории 1500 квадратных метров, пишет «Фонтанка». РИА новости уточняет, что горят 4 из 6 этажей здания, между ними обрушились перекрытия.
Пожару присвоен пятый — наивысший — уровень сложности. Для тушения привлечен вертолет.
По данным Life и ТАСС, при тушении огня погиб один пожарный, еще двое пострадали.
Правка. В заметке со ссылкой на РИА Новости сообщалось, что число погибших увеличилось до двух, но в МЧС опровергли эту информацию.