В Санкт-Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». Погиб один пожарный

В Санкт-Петербурге произошел сильный пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура».

Пожар распространился на территории 1500 квадратных метров, пишет «Фонтанка». РИА новости уточняет, что горят 4 из 6 этажей здания, между ними обрушились перекрытия.

Пожару присвоен пятый — наивысший — уровень сложности. Для тушения привлечен вертолет.

По данным Life и ТАСС, при тушении огня погиб один пожарный, еще двое пострадали.

Правка. В заметке со ссылкой на РИА Новости сообщалось, что число погибших увеличилось до двух, но в МЧС опровергли эту информацию.