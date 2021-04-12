В Миннеаполисе сотрудница полиции застрелила афроамериканца, перепутав электрошокер и пистолет. Убийство привело к беспорядкам

Сотрудница полиции при задержании 20-летнего афроамериканца Данте Райта в пригороде Миннеаполиса собиралась использовать электрошокер, но случайно выстрелила в него из пистолета. Глава полиции города Бруклин-Сентер в Миннесоте Тим Гэннон объяснил гибель Райта «случайным выстрелом», сообщает Associated Press.

Полицейские пытались задержать Данте Райта 11 апреля на основании ордера на его арест. Они остановили автомобиль Райта, после чего один из полицейских схватил мужчину, но тот вырвался из его рук и вернулся за руль. В этот момент сотрудница полиции выстрелила в него из пистолета, следует из видеозаписи камеры, закрепленной на ее теле.

«Я тебя ! Я тебя тазирую! Тазер! Тазер! Тазер!» — крикнула она, предупредив о готовности применить электрошокер, после чего направила на Райта огнестрельное оружие. После единственного выстрела сотрудница полиции выругалась и сказала, что застрелила мужчину. Автомобиль Райта проехал еще несколько улиц, после чего врезался в другую машину. Мужчина умер на месте.

Стрельба вызвала бурные протесты в Миннеаполисе, где в мае 2020 года при задержании . Полиция попыталась разогнать демонстрантов, используя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Между некоторыми протестующими и полицейскими произошли столкновения. Президент США Джо Байден в ночь на 12 апреля призвал жителей к спокойствию.

Из-за беспорядков в трех округах Миннесоты, в которые в том числе входят соседние города Миннеаполис и Сент-Пол, объявили комендантский час с 19:00 до 6:00.

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