В Алтайском крае 12-летняя девочка умерла после беседы с руководством школы. Возбуждено уголовное дело

Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в городе Рубцовск. Тело ребенка было обнаружено в ее доме без признаков насильственной смерти. По какой статье возбуждено дело, СК не уточняет.

10 апреля в паблике «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте» написали, что девочке стало плохо примерно через час после встречи с завучем ее лицея. Завуч якобы вызвала ее вместе с матерью и «отругала за ролик в тиктоке». В посте отмечалось, что «из кабинета обе [мать и дочь] вышли в слезах» и что девочка могла совершить самоубийство.

Алтайское издание «Толк» и телеканал «360» со ссылкой на соседку семьи умершего ребенка сообщили, что в день смерти девочку действительно вызвали к завучу — из-за того, что она сняла на телефон, как мальчик вытирает с брюк корректор, а другой ребенок выложил это в тикток.

«Детям объяснили, что нельзя снимать других и без согласия выкладывать ролики в интернет. Как общалась завуч, не знаю, мама не уточняла. Но когда она забирала дочь, девочка плакала. Она ее не ругала, попыталась все перевести в шутку. Чтобы поднять настроение, повезла ее в магазин — купила игрушку и весеннюю куртку. Домой вернулись довольные», — цитирует соседку «Толк».

По ее словам, вечером того же дня мать нашла дочь лежащей на полу. Позже выяснилось, что незадолго до этого девочка написала подруге, что у нее «расплывается и болит в глазах». Причина смерти неизвестна. Ребенок был здоров, утверждает соседка.

В лицей, где училась девочка, прибыли уполномоченный по защите прав ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители краевого министерства образования, сообщают «Вести. Алтай».