Перед приездом Путина на место приземления Гагарина саратовские власти организовали двухнедельный карантин за 8,5 миллиона рублей

Правительство Саратовской области потратило 8,46 миллиона рублей, чтобы организовать двухнедельный карантин для тех, кто будет встречать президента России Владимира Путина во время его приезда в регион. Это следует из условий тендера, который 27 марта разместило на сайте госзакупок управление делами правительства Саратовской области. На тендер обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

12 апреля, в день 60-летия первого полета человека в космос, Путин посетит Парк покорителей космоса, который был открыт в Энгельсском районе Саратовской области на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

Согласно тендеру, лица, задействованные в подготовке и проведении мероприятий с участием Путина, прошли карантин в санатории «Нива» в городе Маркс. Они жили в одноместных номерах, получали трехразовое питание и медицинское обслуживание. Санаторий на это время закрыли для отдыхающих. Исполнителем контракта выступило предприятие «Газпром трансгаз Саратов», которому принадлежит «Нива».

Кто именно проходил карантин в санатории, точно неизвестно. Предполагалось, что это были журналисты федеральных СМИ, сотрудники спецслужб, сопровождающий персонал, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Издание «Версия Саратов» сообщило, что 12 апреля он вышел на работу после двухнедельного отпуска.

21 апреля Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Кремль ввел квоты по количеству журналистов, которые могут присутствовать на послании, а также обязал каждого журналиста предварительно предоставить два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус с разницей в три дня.

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