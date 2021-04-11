В Киргизии прошел референдум по поправкам в Конституцию. Усиление полномочий президента и уменьшение парламента одобрили почти 80% проголосовавших

В Киргизии 11 апреля состоялся референдум по внесению изменений в основной закон страны.

На голосование были вынесены поправки в Конституцию, в частности, предполагающие значительно расширение полномочий президента и соответственно сокращение полномочий парламента. Поправки предполагают, что президент получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров. Также предлагается уменьшить число депутатов в парламенте со 120 до 90 человек.

По данным ЦИК республики, явка на референдум составила 35,9%, при необходимых 30% плюс 1 голос.

Поправки, по результатам обработки 89,97% голосов, поддержали 79,31% принявших участие в референдуме, против проголосовали 13,68%. Окончательные результаты референдума будут объявлены в течение 10-15 дней.

С 1993 года, когда была принята Конституция Киргизии, в нее восемь раз вносили поправки. Последний на настоящий момент раз основной закон изменяли в 2016 году, тогда были усилены полномочия премьер-министра и парламента.