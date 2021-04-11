Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ
Источник: Cybernews
На одном из хакерских форумов опубликована база данных 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse, сообщает Cybernews.
В базе, в числе прочего, есть имена из учетных записей, ссылки на фотографии, данные об аккаунтах из других соцсетей, а также информация о пригласивших данного пользователя в эту соцсеть.
Cybernews предполагает, что такие данные могут быть использованы злоумышленниками для фишинговых атак, а также для подбора паролей к аккаунтам в Clubhouse.
Руководство социальной сети сообщения об утечке данных пока не прокомментировало.
Cybernews рекомендует пользователям провести обычную для таких случаев проверку безопасности, в том числе поменять пароль и включить двухфакторную аутентификацию для своих аккаунтов.