Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ

На одном из хакерских форумов опубликована база данных 1,3 миллиона пользователей соцсети Clubhouse, сообщает Cybernews.

В базе, в числе прочего, есть имена из учетных записей, ссылки на фотографии, данные об аккаунтах из других соцсетей, а также информация о пригласивших данного пользователя в эту соцсеть.

Cybernews предполагает, что такие данные могут быть использованы злоумышленниками для фишинговых атак, а также для подбора паролей к аккаунтам в Clubhouse.

Руководство социальной сети сообщения об утечке данных пока не прокомментировало.

Cybernews рекомендует пользователям провести обычную для таких случаев проверку безопасности, в том числе поменять пароль и включить двухфакторную аутентификацию для своих аккаунтов.