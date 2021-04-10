«Важные истории» сообщили об обыске в редакции. Его провели, когда там не было никого из сотрудников издания

Сотрудники ФСБ вечером 9 апреля провели обыск в редакции «Важных историй».

Как сообщило само издание, в это время в офисе никто не работал — и о визите силовиков журналисты узнали постфактум, когда ночью встречали главного редактора Романа Анина после допроса в СК.

На первый взгляд, в редакции ничего не пропало. Добавилось ли что-то — мы пока не знаем, но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили на столе — видимо, фотографировали.

Вечером 9 апреля силовики также пришли с обыском в квартиру Романа Анина. Обыск продолжался почти семь часов, после чего (в это время уже была ночь) Анин поехал на допрос в Следственный комитет.

Обыск и допрос проводились в рамках расследования дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, возбужденного в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, которая тогда была женой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Анин проходит по этому делу свидетелем.

В 2016 году «Новая газета» опубликовала материал Анина о том, что Ольга Сечина часто проводит время на яхте «Сейнт Принсесс Ольга» стоимостью в 100 миллионов долларов. Позже Игорь Сечин через суд добился опровержения того, что он связан с этой яхтой.

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