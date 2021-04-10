Следствие признало убийством смерть соратника Березовского Николая Глушкова в Лондоне. Оно произошло через неделю после отравления Скрипалей

Смерть соратника Бориса Березовского, бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне в 2018 году была насильственной. К такому выводу пришел , исследующий обстоятельства смерти россиянина.

Как заявил коронер Чиньере Инияма, расследующий обстоятельства смерти Глушкова, бизнесмен был задушен и «умер в результате противоправного убийства». В дальнейшем убийца обставил произошедшее как суицид.

Согласно заключению паталогоанатома, повреждения на шее Глушкова могут быть вызваны тем, что кто-то держал его сзади. При этом у покойного не было травм, указывающих на длительную схватку — вероятно, отмечается в заключении, его быстро «привели в беспомощное состояние» с помощью удушающего приема.

Полиция Лондона 9 апреля повторно попросила связаться с ней людей, у которых может быть информация об убийстве. В полиции отметили, что до настоящего времени с ней связались более 1800 человек, у которых суммарно было записано более 420 показаний.

68-летний Николай Глушков был найден мертвым в своем доме в пригороде Лондона Нью-Малдене 12 марта 2018 года. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, но позже было заведено дело об убийстве.

Убийство Глушкова произошло спустя неделю после того, как в Солсбери «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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