Грузия вернет посла в Киев. Его отозвали год назад из-за назначения Михаила Саакашвили главой совета реформ Украины

Грузия вернет на Украину посла Теймураза Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года. О том, что соответствующее решение уже принято, телеканалу «Рустави 2» сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По словам министра, на фоне нарастающей военной напряженности вокруг Украины Грузия «не может себе позволить, чтобы посол был не на месте». Он сообщил, что Шерашенидзе вернется в Киев «в ближайшее время».

Посол Грузии был отозван с Украины в мае 2020 года. Причиной этого стало назначение главой исполкома Национального совета реформ Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Залкалиани тогда заявлял, что «назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, вызывает вопросы».