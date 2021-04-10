ФСО разрешила гулять по Кремлю с едой и напитками

Федеральная служба охраны обновила правила посещения Московского кремля. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Новые правила, в частности, позволяют посетителям проносить с собой на территорию Кремля безалкогольные напитки (до одного литра) и продукты питания в прозрачных емкостях (до одного килограмма).

Помимо этого, теперь в Кремль можно брать с собой прогулочные рюкзаки, размеры которых не превышают 450×350×200 миллиметров.

Ранее проход в Кремль с едой и напитками был запрещен, их надо было оставлять в бесплатной камере хранения в Александровском саду. Максимально допустимый размер сумок и рюкзаков составлял 400×300×200 миллиметров.

Правила посещения Кремля изменены впервые с 2012 года. До этого они обновлялись четыре раза.