Участнику митинга 31 января дали три с половиной года колонии по делу о распылении газа из баллончика в лицо росгвардейцу

Мещанский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы 23-летнего Павла Грин-Романова, который распылил газ из баллончика в лицо росгвардейцу на протестной акции 31 января.

Грин-Романов признан виновным по статье о применении насилия к представителю власти, опасного для здоровья (часть 2 статьи 318 УК РФ). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы; прокуратура требовала для обвиняемого восемь лет.

На допросе Грин-Романов признал, что использовал баллончик. «Я полностью раскаиваюсь, что распылял в сторону сотрудника ОМОН перцовый газ», — сказал он на камеру.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат обвиняемого, во время митинга силовик, стоявший рядом с Грин-Романовым, начал избивать другого протестующего. Мужчина испугался за жену, находившуюся неподалеку, и распылил газ. Пострадавший росгвардеец получил химический ожог глаз и конъюктивы первой степени. В суде он заявил, что принимает извинения Грин-Романова и не имеет к нему претензий, а также попросил «справедливо» наказать его.

В общей сложности после акций в поддержку Алексея Навального, проходивших 23 и 31 января, а также 2 февраля было возбуждено более 90 уголовных дел. Помимо статьи о применении насилия к представителю власти, дела заводили по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, перекрытии дорог и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Приговор Грин-Романову — самый суровый среди всех уже вынесенных в отношении участников митингов.