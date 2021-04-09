СК проверит информацию о мошенниках в окружении модельера Вячеслава Зайцева. Их обсуждали в программе «Пусть говорят»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева. Об этом сообщается на сайте СК.

В эфире федерального канала обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.

Накануне на Первом канале показали выпуск программы «Пусть говорят» про окружение Зайцева. В нем шла речь о знакомых модельера — бывшей участнице программы «Модный приговор» Галине Гарафутдиновой и ее детях, которые публикуют ролики с участием Зайцева в тиктоке и инстаграме. Родственники модельера считают Гарафутдиновых «проходимцами, которые втерлись в доверие к престарелому модельеру и планируют его обокрасть», заявили в эфире «Пусть говорят».

Ранее о предполагаемых мошенниках в окружении Зайцева написали телеканал РЕН ТВ и издание Super.ru.

Вячеслав Зайцев — известный советский и российский модельер, который сотрудничал с такими артистами как Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева. Сейчас у его дома моды накопились миллионные долги. У самого модельера диагностировали болезнь Паркинсона.