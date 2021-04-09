Путин сменил главу Северной Осетии. Новым руководителем региона стал постпред в Сибири Сергей Меняйло

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Об этом сообщает сайт Кремля.

Одновременно Путин принял отставку предыдущего главы региона Вячеслава Битарова.

Северная Осетия — третий за последние несколько дней регион, где сменился руководитель. До этого Путин поменял глав Тувы и Ульяновской области.

Сергей Меняйло в 2014-2016 годах был губернатором Севастополя. Затем он занял должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

Битаров возглавлял Северную Осетию с 2016 года.