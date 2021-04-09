Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обсудит запрет авиарейсов в Турцию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на ближайшем заседании 9 апреля обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В заседании также примут участие представители Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора. Обсуждение вопроса о закрытии авиасообщения связано с опасениями завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

По словам источника РБК в туристической отрасли, там «морально готовятся к ». «Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции», — сказал собеседник агентства.

Обновлено. Источник «Дождя», близкий к федеральному штабу, сообщил, что авиасообщение с Турцией пока решено не ограничивать.

Турция 1 августа стала одной из первых стран, с которыми Россия открыла регулярное авиасообщение. До этого оно было полностью закрыто на протяжении четырех месяцев.

За последний месяц количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Турции увеличилось почти в пять раз и достигло рекордных значений: 7 апреля был зафиксирован 55 941 случай заболевания. Во время первой волны весной 2020 года в Турции максимальным значением за день было 13 976 случаев, во время второй волны в декабре — 33 198 случаев.