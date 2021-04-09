Конституционный суд потребовал изменить статью УК о побоях в семье

Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону страны уголовного кодекса о побоях, по которой привлекать к ответственности за побои близких лиц можно только в случае их повторного совершения.

Решение КС было вынесено в рамках рассмотрения жалобы жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой, которую систематически избивал брат. В 2018 году он был привлечен за побои к административной ответственности, а затем — к уголовной.

В октябре 2019 года, уже имея судимость, брат снова избил Сакову. Однако за это он получил лишь административное наказание в виде 100 часов обязательных работ — так как с точки зрения законодательства его правонарушение уже не было «повторным».

КС счел, что действующая редакция статьи ставит граждан, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к тем, кто подвергнут административному наказанию за побои, и потребовал от законодателей внести в нее изменения.

Побои в отношении близких лиц были декриминализованы в 2017 году. Сейчас уголовная ответственность за побои, совершенные впервые, наступает только в случае, если они совершены из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

В начале апреля 2021 года Верховный суд призвал изменить Уголовно-процессуальный кодекс так, чтобы дела по статье о домашних побоях, которые сейчас рассматривают в порядке частного обвинения, в дальнейшем рассматривали в порядке частно-публичного обвинения. В таком случае доказывать вину обвиняемого должны будут в том числе правоохранительные органы, а не только заявитель, а дела нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон.