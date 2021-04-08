В Сочи планируют построить новый горный курорт «Долина Васта». В проект вложат 80 миллиардов рублей

На территории Сочинского национального парка собираются построить новый санаторно-курортный комплекс «Долина Васта». Среди участников проекта — госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» и группа «Интеррос» Владимира Потанина, сообщает «Интерфакс».

«Долина Васта» будет включать в себя центр бальнеологии и курортологии, с санаторием, пансионатами и спа-отелями, а также 80 километров горнолыжных трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 километров.

«Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 80 миллиардов рублей. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников», — объявил «ВЭБ.РФ».

Строительство планируется начать в 2021 году и завершить в 2025 году.

Компания «Интеррос» создала к Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи горнолыжный курортный комплекс «Роза Хутор». Инвестиции в этот проект, сообщается на сайте компании, составили около 2 миллиардов долларов.