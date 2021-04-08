Производители «Спутника» назвали фейком сообщения о том, что проданная в Словакию вакцина отличается от образцов, получивших одобрение в The Lancet

Производители вакцины «Спутник V» назвали фейком сообщения о том, что вакцина, поставленная в Словакию, отличается от той, итоги испытаний которой были опубликованы в журнале The Lancet.

Об отличии вакцины от той, которая получила одобрение по итогам испытаний, со ссылкой на источники 6 апреля написало словацкое издание Dennik. В материале подчеркивалось, что при решении о закупке «Спутника» власти Словакии опирались именно на статью в The Lancet.

Производители «Спутника», комментируя материал, также отметили, что в ближайшее время ожидают «дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов „Спутник V“ в Словакии, которые пытаются дискредитировать вакцину».

Фармацевтический регулятор Словакии 6 апреля сообщил, что пока не может одобрить начало вакцинации «Спутником» в стране, так как у него нет достаточного количества данных о безопасности и эффективности вакцины.

Правительство Словакии решило закупить «Спутник» еще в марте, до официального одобрения препарата на уровне ЕС. Это решение было принято премьером Игорем Матовичем без обсуждения с коалицией, что вызвало усугубление длившегося несколько месяцев правительственного кризиса и в итоге привело к отставке Матовича.