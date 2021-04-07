В Италии отменили цензуру фильмов, которая действовала больше 100 лет. Из-за нее в стране запретили прокат «Последнего танго в Париже»

Министр культуры Италии Дарио Франческини 5 апреля объявил об отмене в стране государственной цензуры кинематографа. Об этом сообщается на сайте итальянского министерства культуры.

«Система контроля и вмешательства, которая позволяла государству вторгаться в свободу художников, окончательно аннулирована», — заявил Франческини.

Теперь власти смогут лишь ограничивать показ картин детям младше 6, 14 или 18 лет. Утверждением возрастной категории фильмов займется специальная комиссия при министерстве культуры.

Цензура кинематографа действовала в Италии с 1914 года. Власти имели право вырезать сцены из фильмов или запрещать картины к прокату из-за сцен секса и насилия, а также по религиозным и политическим соображениям.

Наиболее активно цензура стала применяться после Второй мировой войны. По данным проекта Cinecensura, созданного министерством культуры Италии, с 1944 года в стране подверглись цензуре 274 итальянских фильма, 130 американских и 321 картина из других стран.

Среди самых известных фильмов, запрещенных к показу итальянской цензурой, были «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи 1972 года (суд постановил уничтожить все копии картины, кроме трех, которые должны были храниться в киноархиве как «свидетельство преступления») и «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини 1975 года. Обе картины изъяли из проката из-за эротических сцен. «Сало» вновь разрешили показывать в 1978 году, «Последнее танго в Париже» — в 1987 году.

Последний известный случай применения цензуры в Италии произошел в 2012 году. Тогда власти запретили к показу независимый хоррор «Обреченные на смерть», который расценили как «эссе о беспричинной извращенности и садизме».