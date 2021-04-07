В Чечне в ДТП погиб «единственный мэр не из команды Кадырова». Противники властей считают, что его убили

В Чечне погиб бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, которого в СМИ называли «единственным чеченским мэром не из команды Кадырова». Как сообщает « » со ссылкой на источник из близкого окружения бывшего чиновника, Темирбаев погиб в ДТП на трассе Шатой — Грозный.

По словам собеседника издания, автомобиль упал в пропасть. «Не совсем понятно, почему он оказался в том районе», — отметил источник. По данным Baza, Темирбаев умер на месте «от тяжелейшей травмы головы и тела».

Оппозиционный чеченский телеграм-канал 1ADAT написал, что Темирбаев на самом деле был убит, и что смерть в ДТП — лишь официальное прикрытие его убийства. «Одни источники сообщают, что его убили неделю назад, а другие говорят, что вчера», — говорится в сообщении канала.

Темирбаев был отправлен в отставку в 2019 году после 15 лет на посту мэра Аргуна. Это произошло в рамках масштабной «чистки» правящей элиты Чечни, сообщала «Новая газета»: тогда десятки чиновников оказались в секретных тюрьмах, где их пытали, заставляли отдавать имущество и признаваться в нелояльности Кадырову.

После отставки Темирбаев был задержан и около полутора лет содержался в секретной тюрьме. «Новая газета» писала, что поводом для его задержания стала прослушка его телефонных разговоров, где он говорил, что «хранит верность России, а не этим бородачам». Темирбаева выпустили в начале 2021 года.

Вместо Темирбаева мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров.