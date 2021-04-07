Россиянина, организовавшего съемку обнаженных женщин на балконе небоскреба в Дубае, депортируют на родину. Ему грозило тюремное заключение

Всех причастных к фотосессии с обнаженными девушками на балконе одного из отелей Дубая депортируют из страны. Такое решение приняла прокуратура, сообщает Associated Press.

Среди прочих, уточняет РИА Новости, будет депортирован российский предприниматель, которого подозревают в том, что он организовал съемки, а также 11 гражданок Украины, позировавших для фото.

Сроки депортации власти Дубая не уточнили.

Как отмечает AP, столь быстрое решение о депортации — редкость для правовой системы Дубая. Обычно аналогичные дела в отношении иностранцев как минимум доходят до рассмотрения судом на территории страны.

О задержании группы людей, снимавшихся в «непристойном видео», полиция Дубая объявила 3 апреля. Позже выяснилось, что на балконе одного из отелей проводилась фотосессия, в ходе которой большая группа женщин позировала в обнаженном виде. Были задержаны сами женщины, а также фотограф и организатор съемки.

После задержания участникам фотосессии предъявили уголовные обвинения в нарушении норм общественной морали. Соответствующая статья предусматривает до полугода лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей).