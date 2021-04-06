В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за то, что он в ролике на ютьюбе обвинил отца губернатора в пособничестве нацистам

Суд в Брянске оштрафовал на миллион рублей блогера Сергея Маслова за высказывания о том, что отец губернатора области сотрудничал с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

В августе 2020 года Маслов в видео, выложенном на ютьюбе, заявил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза Василий в годы войны сотрудничал с абвером. Родственники ветерана обратились в правоохранительные органы, сочтя, что это заявление порочит «героическую память фронтовика».

Следствие и суд пришли к выводу, что высказывания Маслова не соответствуют действительности. Согласно материалам дела, он в 1942 году попал в плен около Керчи и был интернирован в лагерь. «В лагере он сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям. Позже он осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии», — говорится на сайте регионального СК.

Дело в отношении Маслова рассматривалось по статье о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления (часть 5 статьи 128.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы, максимальный штраф — пять миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин 5 апреля подписал закон, вводящий новую статью в УК за «распространение заведомо ложных сведений» о ветеранах Великой Отечественной войны и унижение их достоинства. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.

20 февраля суд в Москве приговорил политика Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Дело завели после того, как Навальный назвал «холуями и предателями» участников видеоролика в поддержку поправок к Конституции РФ, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко.