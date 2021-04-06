Умер нобелевский лауреат по экономике, «отец евро» Роберт Манделл

Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя вуза, где тот преподавал. Манделл скончался 4 апреля в Италии, где жил последние годы, уточняет Forbes.

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Роберт Манделл — идейный вдохновитель единой европейской валюты. Исследования Манделла, которого Bloomberg называет «отцом евро», помогли заложить основу для валюты, созданной в 1999 году. Также он поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.