Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 54 лет, сообщает The Guardian. У Риттера была опухоль мозга.

Одной из самых известных ролей Риттера стал Анатолий Дятлов в сериале «Чернобыль» (2019).

Риттер также снимался в таких фильмах, как «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Квант милосердия», «Инферно» и сериалах, а также работал в театре. За театральные роли его выдвигали на соискание «Тони» и премии имени Лоуренса Оливье.

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