Спрос на говядину в России упал до минимума за 10 лет

В 2020 году спрос на говядину в России опустился на 3,4%, до 1,94 миллиона тонн, что стало минимальным значением за 10 лет. Спрос снижается второй год подряд, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтвердил, что потребление говядины в России снижается. Он связал это с экономией граждан на фоне антикоронавирусных ограничений, переходом на удаленный режим работы и неопределенностью с будущими доходами.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов сообщил, что потребление говядины снизилось из-за сокращения производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

В 2020 году на 103%, до 20 тысяч тонн, вырос экспорт говядины, отметил «Коммерсант». Почти половина всех поставок (45%) пришлась на Китай.