РБК: мэрия Москвы запустит «народный каршеринг» без бесплатных парковок

Департамент транспорта Москвы собирается в ближайшее время запустить платформу «народного каршеринга», сообщает РБК, ссылаясь на источники на рынке аренды автомобилей. Точная дата запуска сервиса не раскрывается.

«Народный каршеринг» позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины другим физическим лицам. Сервис московской мэрии, по словам одного из источников РБК, будет предназначен «скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок». Собеседник издания допустил, что стоимость аренды будет ниже, поскольку «это будет более долгосрочная аренда», чем в обычном каршеринге.

Один из источников РБК уточнил, что в отличие от пользователей традиционных сервисов каршеринга участник «народного каршеринга» не сможет воспользоваться бесплатной парковкой. Кроме того, как указывает издание, пользователь сервиса московских властей должен будет сам следить за состоянием автомобиля, например, мыть и заправлять его.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о создании «народного каршеринга» в августе 2018 года, но первые подробности стали известны только осенью 2020 года. Тогда глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что участники «народного каршеринга» смогут сами решать, кому разрешить взять в аренду свой автомобиль, исходя из опыта и возраста, и где вернуть его. Московские власти планировали изучать профили пользователей, чтобы понимать, какой у них опыт вождения и стаж.