«Новая газета» назвала вещества, распыленные около редакции в марте. Они могут вызывать удушье и раздражение кожи

Независимая экспертиза определила состав химического вещества, которое распылили у входа в редакцию «Новой газеты». Основными летучими компонентами смеси оказались 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол).

4-этилфенол, пишет «Новая газета», при больших концентрациях (97% и выше) вызывает серьезное раздражение глаз при попадании в жидком виде, а также раздражение кожи, но не представляет опасности при вдыхании.

Скатол, отмечает издание, при концентрациях в 99% при попадании внутрь организма является остро токсичным. Концентрированное вещество также вызывает раздражение дыхательных путей — и может привести к кашлю и удушью, а при попадании в жидком виде на кожу вызывает раздражение. В малых концентрациях скатол для человека не опасен.

Днем 15 марта журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Потаповском переулке в центре Москвы. Экстренные службы, приехавшие на место, заявили, что не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе.

На видео с камеры наблюдения, распространившемся через несколько часов, было видно, что неизвестный человек в форме курьера «Яндекс.Еды» распыляет газ из колеса велосипеда.